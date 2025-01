7000 Menschen demonstrieren vor CSU-Zentrale

München: Die Abstimmung der Union mit der AfD im Bundestag hallt nach. Viele sprechen von einem Tabubruch, andere sagen, der beschlossene Antrag sei inhaltlich richtig, man dürfe der AfD nicht das Feld überlassen. Wie stark das Vorgehen von CDU-Chef Merz polarisiert, zeigen Proteste an diesem Abend. Vor der CSU-Zentrale in München haben sich nach Angaben der Polizei rund 7.000 Menschen versammelt. Zu der Kundgebung hatte das Bündnis "München ist bunt!" unter dem Motto "Sei die Brandmauer!" aufgerufen. In Nürnberg demonstrierten gut 2000 Menschen gegen das Vorgehen der Union.

