61 Menschen sterben bei Flugzeugabsturz in Brasilien

São Paulo: In Brasilien sind bei einem Flugzeugabsturz 61 Menschen ums Leben gekommen. Wie die Stadtverwaltung von Vinhedo am Abend mitgeteilt hat, gibt es keine Überlebenden. Zuvor hatten die Behörden von 62 Opfern gesprochen, in der Nacht wurde diese Zahl nach unten korrigiert. Vorher hatte Präsident Lula da Silva zu einer Schweigeminute aufgerufen. Nach Angaben der brasilianischen Fluggesellschaft Voepass ereignete sich das Unglück nahe der Stadt Vinhedo. Auf Videos regionaler Medien war zu sehen, wie die zweimotorige Maschine ins Strudeln geriet und fast senkrecht vom Himmel fiel. Das Flugzeug war unterwegs nach São Paulo. Die Hintergründe des Absturzes sind unklar. Mittlerweile wurde der Flugschreiber geborgen, er soll nun untersucht werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.08.2024 23:00 Uhr