54-jähriger Deutscher stirbt bei Bergwanderung in Österreich

Bei einer Bergwanderung in Österreich ist ein Deutscher am Sonntag tödlich verunglückt. Der 54-Jährige aus Baden-Württemberg sei 150 Meter in die Tiefe gestürzt und am Unfallort seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei in Vorarlberg mit. Der Mann war den Angaben zufolge mit seiner Frau zu einer Wanderung über den Brazer Höhenweg aufgebrochen. Das bergerfahrene Ehepaar erreichte demnach gegen Mittag den auf rund 1350 Metern Höhe gelegenen Bleischkopf und wollte diesen über eine steile Graslichtung auf einem Zickzackweg umgehen. Der Mann habe dann den Halt verloren und sei in die Tiefe gestürzt, teilte die Polizei weiter mit. Trotz sofortiger Hilfe seiner Frau und der alarmierten Bergrettung sei er noch vor Ort gestorben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.11.2024 03:00 Uhr