52. Nürnberger Altstadtfest kann stattfinden

Nürnberg: Das Altstadtfest im September kann stattfinden. Wie der zuständige Altstadtfest-Verein in Nürnberg mitteilte, konnte die Finanzierung geklärt werden. Allerdings wird es bei den Programmpunkten Einschnitte geben. Unter anderem wird der Festumzug heuer nicht stattfinden. Das Fischerstechen auf der Pegnitz ist aber eingeplant. Über das genaue Programm wird der Verein noch informieren. Das Altstadtfest beginnt am 11. September. Es gilt als eines der beliebtesten Feste in der Stadt. Erwartet werden rund eine Million Besucher.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.06.2024 12:45 Uhr