5000 Menschen demonstrieren vor CSU-Zentrale

München: In Bayern laufen Kundgebungen gegen den Kurs der Union in der Migrationspolitik und die Bundestags-Abstimmung mit der AfD. In München haben sich vor der CSU-Landesleitung nach Polizeiangaben rund 5000 Menschen versammelt. Hauptredner ist Münchens Alt-OB Ude. Zu der Demo hatte ein breites Bündinis aus Parteien und Organisationen wie "München ist bunt" unter dem Motto "Wir sind die Brandmauer" aufgerufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.01.2025 18:00 Uhr