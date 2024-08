50-Jähriger stürzt an Alpspitze rund 100 Meter ab und stirbt

Grainau: In den bayerischen Alpen hat sich erneut ein tragischer Bergunfall ereignet. Dabei ist ein 50-jähriger Mann aus Baden-Württemberg ums Leben gekommen. Der Wanderer war mit einem Begleiter im Wettersteingebirge zwischen Alpspitze und Grießkarscharte unterwegs, als er laut Polizei in rund 2.500 Metern Höhe in felsigem Gelände abstürzte und einen rund 100 Meter tiefen Hang hinunterfiel. Der Begleiter setzte zwar sofort einen Notruf ab, die Einsatzkräfte konnten den Mann allerdings nur noch tot bergen. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nun zum genauen Unfallhergang.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2024 06:00 Uhr