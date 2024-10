473 Millionen Kinder leben in Konfliktgebieten

Berlin: Wegen der vielen Kriege weltweit leben derzeit etwa 473 Millionen Kinder in Konfliktgebieten. Laut der Organisation "Save the Children" sind das doppelt soviele wie vor 30 Jahren. Viele der Konflikte fänden dabei fernab des medialen Rampenlichts statt. So lebten die meisten betroffenen Kinder und Jugendlichen in Afrika. Setze man aber die Zahl der Betroffenen ins Verhältnis zur Gesamtbevölkerung, sei der Nahe Osten am gefährlichsten. Hier lebe jedes dritte Kind in unmittelbarer Nähe eines bewaffneten Konflikts. "Save the Children" weist zudem darauf hin, dass auch die Zahl der schweren Verbrechen an Kindern in den Konflikten sprunghaft gestiegen ist. Am häufigsten waren dabei Tötung und Verstümmelung sowie Angriffe auf Schulen und Krankenhäuser, wie etwa in der Ukraine und im Gazastreifen.

