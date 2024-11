45 Demokratieaktivisten in Hongkong zu Haftstrafen verurteilt

Hongkong: Im bislang größten Verfahren gegen die demokratische Opposition in Hongkong sind alle 45 Angeklagten wegen Umsturzes zu Haftstrafen verurteilt worden. Den ehemaligen Jura-Professor Benny Tai trifft mit zehn Jahren Gefängnis die längste Strafe. In dem Verfahren ging es um die von Demokratie-Aktivisten organisierten inoffizielle Vorwahlen für die Parlamentswahl in der chinesischen Sonderverwaltungszone im Jahr 2000.

