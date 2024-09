41 Tote bei russischem Angriff auf Zentralukraine

Kiew: Bei einem russischen Angriff auf die zentralukrainische Stadt Poltawa sind nach ukrainischen Angaben mindestens 41 Menschen getötet worden. Es gibt mehr als 180 Verletzte. Ziel des Angriffs war offenbar ein militärisches Ausbildungszentrum in der Stadt. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj wurden jedoch eine Hochschule und ein benachbartes Krankenhaus in Poltawa von zwei Raketen getroffen. Eines der Gebäude des Instituts für Kommunikation sei teilweise zerstört worden, so Selenskyj in seiner Videobotschaft. Es seien Menschen unter den Trümmern verschüttet worden, viele hätten aber gerettet werden können.

