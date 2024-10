40 Länder fordern Respekt und Schutz der UN-Mission im Südlibanon

New York: Vor dem Hintergrund der israelischen Angriffe auf den Süden Libanons sorgt sich die internationale Gemeinschaft um den Schutz der dort stationierten UN-Friedenstruppe- Unifil. In einem gemeinsamen Brief appellieren 40 Länder an die Konfliktparteien, Israel und die pro-iranische Hisbollah-Miliz, die Präsenz von Unifil zu respektieren und deren Sicherheit zu gewährleisten. Auch Deutschland gehört zu den Unterzeichnern. Der Beschuss von Blauhelmsoldaten wurde aufs Schärfste verurteilt. Die Angriffe, so heißt es, müssten sofort eingestellt und untersucht werden. Bei den Gefechten zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz im Südlibanon waren in den letzten Tagen fünf Blauhelmsoldaten verletzt worden.

