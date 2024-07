40-Jähriger greift in München zwei Männer mit Messer an

München: In der bayerischen Landeshauptstadt hat am Nachmittag ein Mann auf offener Straße zwei Passanten mit einem Messer attackiert und verletzt. Nach Angaben der Polizei konnte der Angreifer kurz nach der Tat in München-Pasing festgenommen werden. Wie es hieß, gibt es Hinweise auf eine psychische Erkrankung des 40-Jährigen. Vermutet wird auch ein fremdenfeindliches Motiv. Der Angreifer hat sich laut Polizei in der Vernehmung islamfeindlich geäußert. Bei den Opfern handelt es sich um zwei Männer im Alter von 18 und 25 Jahren, die nach Informationen des BR türkisch-arabische Wurzeln haben. Sie werden im Krankenhaus behandelt, sind aber nicht lebensbedrohlich verletzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.07.2024 20:00 Uhr