38 Menschen sterben bei Flugzeugabsturz in Kasachstan

Astana: Beim Absturz eines Passagierflugzeugs der "Azerbaijan Airlines" in Kasachstan sind 38 Menschen ums Leben gekommen. 29 Insassen überlebten teilweise schwer verletzt. Das sagte der kasachische Vize-Premier Bosumbajew am Unglücksort. Die Ursache ist noch unklar. Videos zeigen, wie die Maschine aus geringer Höhe abstürzte, ohne den nahegelegenen Flughafen der Stadt Aktau zu erreichen. Augenzeugen schilderten, dass die Maschine zwei weite Kreise flog, ehe sie auf dem Boden aufschlug. Bergungstrupps entdeckten am Abend die Flugschreiber der Maschine. Eine staatliche Untersuchungskommission ermittelt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.12.2024 22:00 Uhr