33 Verletzte nach russischem Angriff auf Charkiw

Charkiw: In der zweitgrößten Stadt der Ukraine sind bei einem russischen Luftangriff nach Behördenangaben mindestens 33 Menschen verletzt worden. Demnach schlug die Fliegerbombe in ein mehrstöckiges Wohnhaus ein. Feuer brach aus. Bereits gestern Abend kam in einem Vorort von Odessa bei einem russischen Raketenangriff ein Ehepaar ums Leben, wie es weiter hieß. Die ukrainische Luftwaffe verübte derweil in der westrussischen Region Kursk einen Vergeltungsschlag und griff eine Kaserne an. Dies sei die Antwort auf den Angriff auf die Militärschule von Poltawa in der Zentralukraine. Dabei wurden Anfang des Monats 53 Menschen getötet. Ob es jetzt bei dem Vergeltungsschlag Opfer gegeben hat, dazu machte Moskau keine Angaben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2024 18:00 Uhr