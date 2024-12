30-Jähriger in Wehringen vom SEK festgenommen

Augsburg: Spezialkräfte der Polizei haben am Freitag einen 30-jährigen Tatverdächtigen in seiner Wohnung in Wehringen im Landkreis Augsburg festgenommen. Das hat die Polizei heute mitgeteilt. Der Ermittlungsrichter hat Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen. Der Mann wird mit einem Angriff am Augsburger Königsplatz in Zusammenhang gebracht. Dort waren drei Männer mit zwei anderen Männern in Streit geraten und auf die beiden losgegangen. Dabei verletzte einer der dreien einen 47-Jährigen mit einem Messer am Hals.

