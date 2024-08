27-Jähriger stirbt nach Balkonabbruch in Hamburg

Hamburg: Nach dem Balkonabbruch in der Hansestadt ist einer der Verletzten gestorben. Laut Polizei erlag der 27-Jährige heute seinen schweren Verletzungen. Das Unglück passierte vergangene Woche im Stadtteil Langenhorn. Die Bodenplatte des Balkons in dem Mehrfamilienhaus hatte plötzlich nachgegeben. Sechs Menschen stürzten aus dem dritten Stock in die Tiefe. Zwei Menschen liegen noch in der Klinik. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, ist weiter unklar.

