26-jähriger Syrer soll Messerangriff gestanden haben

Solingen: Der mutmaßliche Angreifer, der am Freitagabend auf einem Stadtfest drei Menschen getötet und acht weitere verletzt hat, ist festgenommen. Nach Polizeiangaben handelt es sich um einen 26-jährigen Syrer, der sich selbst gestellt und ausgesagt hat, für die Tat verantwortlich zu sein. Die Behörden werten den Angriff als Terrorakt. Am Abend hatte die Islamisten-Miliz IS den Angriff auf die 650-Jahr-Feier der Stadt Solingen für sich reklamiert. NRW-Innenminister Reul hatte am späten Abend mitgeteilt, es seien auch Beweismittel sichergestellt worden. Gestern waren zunächst ein 15-Jähriger und später ein Mann in einer Flüchtlingsunterkunft unweit des Tatorts festgenommen worden. Bei beiden wird eine Tatbeteiligung geprüft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2024 09:00 Uhr