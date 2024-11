2.500 Dörfer auf den Philippinen werden wegen Sturmwarnung evakuiert

Manila: Die Philippinen bereiten sich auf einen neuen Tropensturm vor. Das Innenministerium rief die Bevölkerung von 2.500 Dörfern in den nördlichen Provinzen auf, ihre Unterkünfte zu verlassen. Der Sturm wird dort morgen mit Geschwindigkeiten von 110 Kilometern pro Stunde und sintflutartigen Regenfällen erwartet. Der Boden in diesen Gebieten sei mittlerweile sehr gesättigt, die Gefahr von Erdrutschen sehr hoch, heißt es von Seiten der Regierung. Es ist bereits der vierte Tropensturm in weniger als einem Monat. Durch die vorherigen Unwetter kamen mindestens 159 Menschen ums Leben. Derzeit sind 700.000 Menschen in Notunterkünften untergebracht, weil ihre Häuser zerstört sind.

