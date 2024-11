2025 sollen Castor-Transporte nach Niederbayern kommen

Essenbach: Im kommenden Jahr sollen Castor-Transporte mit Atommüll nach Niederbayern rollen. Das hat die Betreibergesellschaft des stillgelegten Kernkraftwerks Isar angekündigt. Insgesamt sollen sieben Behälter aus Sellafield in England in das Brennelemente-Zwischenlager in Niederaichbach bei Landshut gebracht werden. Ein genauer Termin und die Route stünden unter Geheimhaltung, erklärte der Geschäftsführer der Betreibergesellschaft, Knott am Abend bei einer Dialogveranstaltung in Essenbach im Landkreis Landshut.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.11.2024 01:00 Uhr