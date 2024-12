2024 wird laut EU-Klimaexperten wärmstes Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen

Reading: Das Jahr 2024 wird nach Einschätzung des EU-Erdbeobachtungsprogramms Copernicus das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Es werde voraussichtlich auch das erste Jahr werden, in dem es im Durchschnitt mehr als 1,5 Grad Celsius wärmer ist als im vorindustriellen Mittel, so Vizedirektorin Burgess. Das Ziel des Pariser Klimaabkommens, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen sei damit noch nicht verfehlt, so Burgess. Denn dieses beziehe sich auf langfristige Durchschnittswerte. Aber es bedeute, dass ehrgeizige Klimaschutzmaßnahmen dringender denn je seien. Auch die US-Klimabehörde NOAA geht davon aus, dass 2024 ein Rekordjahr wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2024 07:00 Uhr