2024 heißester Sommer in Südosteuropa überhaupt

Reading: Südosteuropa hat in diesem Jahr den heißesten Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen erlebt. Das geht aus einer vorläufigen Bilanz des EU-Klimawandeldienstes Copernicus hervor. Menschen in Südosteuropa seien an 66 von 90 Tagen starkem Hitzestress ausgesetzt gewesen. Der bisherige Durchschnitt solcher Tage liegt demnach bei 29. Im Nordwesten Europas hingegen lagen die durchschnittlichen Temperaturen von Juni bis August nahe oder unter dem Durchschnitt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.09.2024 16:00 Uhr