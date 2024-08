200 Laien präsentieren am Nachmittag "Die Schutzfrau von Münnerstadt"

Münnerstadt: In dem Ort im unterfränkischen Landkreis Bad Kissingen wird am Nachmittag wieder das historische Volkschauspiel "Die Schutzfrau von Münnerstadt" aufgeführt. Rund 200 Laien treten dabei in mittelalterlichen Gewändern auf. Hintergrund ist die wundersame Rettung der Stadt im Dreißigjährigen Krieg. Der Legende nach sorgte die Mutter Gottes mit ihrer Erscheinung dafür, dass die Bürger 1641 von der Belagerung der Schweden erlöst wurden. Die Aufführung hat eine lange Tradition in Münnerstadt und wird heute zum 97. Mal präsentiert. 2022 wurde der Brauch auch in das bayerische Landesverzeichnis des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2024 10:00 Uhr