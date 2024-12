2. Bundesliga: Nürnberg verliert in Elversberg

Elversberg. In der zweiten Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Nürnberg am Abend in Elversberg mit 1:2 verloren. Schalke hat überraschend die Serie des Spitzenreiters Paderborn beendet, mit einem 4:2-Auswärtssieg. Beim Biathlon-Weltcup in Kontiolahti kann sich Philipp Nawrath im Sprint über einen Podestplatz freuen. Der Nesselwanger landete auf Platz 3 hinter dem Französen Émilien Jacquelin und Sebastian Samuelsson aus Schweden.

