19-Jähriger erleidet bei Bahnunfall schwere Verbrennungen

München: Am Bahnhof Trudering ist vergangene Nacht ein 19-Jähriger schwer verletzt worden. Er war auf einen abgestellten Güterwaggon geklettert und hatte dabei die Oberleitung berührt. Der junge Mann erlitt einen Stromschlag und blieb bewusstlos liegen. Ein Freund begann noch auf dem Waggon mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Mehr Hilfe konnte erst eine Streife der Münchner Polizei herbeiholen, die den Vorfall beobachtet hatte. Der 19-Jährige hat durch den Stromschlag Verbrennungen zweiten Grades auf 70% seiner Körperfläche erlitten. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Auch sein Freund kam zur Beobachtung in eine Klinik. Durch den Vorfall kam es zu erheblichen Verspätungen im Bahnverkehr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.07.2024 12:00 Uhr