18 US-Staaten wollen gegen Trump-Dekret zu Geburtsrecht klagen

Washington: Die ersten Entscheidungen des neuen Präsidenten Trump stoßen in den USA bereits auf massiven Widerstand: Insgesamt 18 Bundesstaaten reichen Klage gegen ein Dekret zum Staatsbürgerschaftsrecht ein. Demnach erhalten in den Vereinigten Staaten geborene Kinder nicht mehr automatisch die US-Staatsbürgerschaft. Das Recht ist eigentlich in der Verfassung verankert. Ein anderes Dekret hat bereits drastische Konsequenzen: Laut Medienberichten stecken tausende Migranten in Mexiko fest - inzwischen ohne legalen Weg in die USA. Außerdem soll laut Trumps Willen umgehend mit der Festnahme und Abschiebung von Millionen Menschen begonnen werden, die ohne gültige Papiere in den USA sind.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 21.01.2025 23:00 Uhr