18 Menschen sterben bei Flugzeugabsturz in Nepal

Kathmandu: Bei einem Flugzeugunglück in Nepal sind 18 Menschen ums Leben gekommen, nur der Pilot hat überlebt. Die Maschine stürzte kurz nach dem Start am Flughafen Kathmandu ab und geriet in Brand. Auf Fernsehbildern waren Trümmer und dichter Rauch zu sehen. Das Flugzeug war auf dem Weg nach Pokhara, einem wichtigen Tourismuszentrum in dem Himalayastaat. Die betroffene Airline Saurya wird häufig von Touristen genutzt - sie gilt laut EU allerdings als unsicher.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2024 10:00 Uhr