179 Menschen sterben bei Flugzeugunglück in Südkorea

Muan: Bei einem Flugzeugunglück in Südkorea sind 179 Menschen ums Leben gekommen. Das bestätigte die Feuerwehr. Nur zwei Crew-Mitglieder überlebten, sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Maschine setzte ohne ausgeklapptes Fahrwerk auf der Landebahn in Muan auf und schlitterte darüber hinaus, bis sie an einer Mauer zerschellte. Die Behörden gehen von einem sogenannten Vogelschlag aus, der eine Fehlfunktion am Fahrwerk verursacht haben könnte. Es handelt sich um das bisher schwerste Flugzeugunglück in Südkorea. Übergangspräsident Sang Mok Choi rief eine siebentägige Staatstrauer aus. Bundeskanzler Scholz sprach den Familien der Opfer sein Beileid aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2024 19:00 Uhr