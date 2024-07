17-Jähriger stribt bei Explosion in Memmingen

Memmingen: Nach der Explosion in einem Wohnhaus in der schwäbischen Stadt ist die Leiche eines 17-Jährigen aus den Trümmern geborgen worden. Einsatzkräfte hatten den vermissten Jugendlichen tot in einem ebenfalls zum Teil eingestürzten Nachbarhaus aufgefunden, wie ein Polizeisprecher bestätigte. Bei einem 68 Jahre alten Hausbewohner, nach dem zunächst gesucht worden war, konnte der Verbleib inzwischen festgestellt werden. Wie es zu dem Unglück kam, ist bislang noch unklar.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.07.2024 03:00 Uhr