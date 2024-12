16 Verletzte durch Huthi-Angriff auf Tel Aviv

Tel Aviv: Israel ist am Morgen Ziel eines Raketenangriffs der Huthi im Jemen geworden. Die Miliz teilt auf Telegram mit, dass ein militärisches Ziel in Tel Aviv angegriffen wurde. Nach Angaben des israelischen Militärs sind 16 Menschen leicht verletzt worden.Versuche, die Rakete abzufangen, seien gescheitert. Es ist der zweite Angriff der Huthi-Rebellen auf Israel binnen zwei Tagen. Am Donnerstag hat eine Rakete eine Schule beschädigt. Die Huthi haben sich solidarisch mit der Hamas im Gazastreifen erklärt und greifen immer wieder israelische Ziele an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2024 13:30 Uhr