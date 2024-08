16-jähriger Beifahrer stirbt bei Autounfall in Kelheim

Kelheim: In dem niederbayerischen Landkreis ist in der Nacht ein 16-jähriger Jugendlicher bei einem Verkehrsunfall getötet worden. Der ebenfalls 16-jähriger Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, waren die beiden zwischen Kelheim und Weltenburg in dem Pkw eines Verwandten unterwegs, den sie zuvor entwendet hatten. An einer Abzweigung kam der junge Fahrer dann von der Straße ab, das Auto prallte gegen einen Holzstapel. Laut Polizei starb der Beifahrer noch an der Unfallstelle. Der Fahrer, der offenbar alkoholisiert war, wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er muss sich nun unter anderem wegen fahrlässiger Tötung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

