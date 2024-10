15-jähriger mutmaßlicher Islamist in NRW verhaftet

Düsseldorf: Die nordrhein-westfälischen Sicherheitsbehörden haben einen 15-jährigen mutmaßlichen Islamisten verhaftet. Es besteht der Verdacht der Verabredung zu einem Verbrechen. Wie die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf mitteilte, sitzt der Jugendliche aus Wuppertal bereits seit dem 20. September in Untersuchungshaft. Er sei den Sicherheitsbehörden bekannt gewesen und man habe ihn einige Wochen davor in Präventivgewahrsam genommen, so ein Sprecher. Da sich in der Folge konkretere Hinweise auf die Planungen des Jugendlichen ergeben hätten, sei die U-Haft angeordnet worden.

