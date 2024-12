15-Jährige mutmaßlich für Schusswaffenangriff an US-Schule verantwortlich

Madison: Bei dem Schusswaffenangriff mit drei Toten und sechs Verletzten an einer an einer Schule im US-Bundesstaat Wisconsin hat die Polizei eine verdächtige Täterin benannt. Dabei soll es sich um eine 15-Jährige Schülerin der christlichen Schule in der Stadt Madison handeln. Laut Polizei soll die Jugendliche in einem Klassenzimmer zwei Personen und anschließend sich selbst getötet haben. Zum Motiv der Tat ist noch nichts bekannt.

