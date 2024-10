14 Menschen sterben bei Unwetter in Bosnien und Kroatien

Sarajevo: Ein Unwetter hat in der Nacht Teile Bosniens heimgesucht. In mehreren Orten in der Mitte und im Süden des Landes kam es zu Überschwemmungen. Inzwischen sprechen die Behörden von 14 Toten. Einsatzkräfte berichten von Ausfällen im Strom- und Mobilfunknetz. Nach Angaben der örtlichen Feuerwehr ist die Stadt Jablanica komplett von der Außenwelt abgeschnitten, Straßen und Bahnlinien sind gesperrt. Mehrere Menschen werden vermisst. Die Rettungskräfte baten Freiwillige und das Militär um Unterstützung. Auch im benachbarten Kroatien sind nach heftigen Regenfällen mehrere Straßen wegen Hochwassers gesperrt. Die Behörden in der Stadt Zagreb rechnen damit, dass der Fluss Sava über die Ufer tritt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.10.2024 12:45 Uhr