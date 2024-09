14-Jähriger erschießt vier Menschen in US-Schule

Atlanta: In den USA sind im Bundesstaat Georgia an einer Schule vier Menschen erschossen worden. Außerdem wurden laut Polizei neun weitere Personen verletzt. Die Tat ereignete sich in der Ortschaft Winder, rund 70 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Atlanta. Als mutmaßlichen Täter nahm die Polizei einen 14-Jährigen fest. Über sein Motiv ist noch nichts bekannt. Bei den Toten handelt es sich offenbar um zwei Schüler und zwei Lehrer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.09.2024 06:00 Uhr