13 Verletzte durch Ammoniak-Austritt im Allgäu

Kempten: Durch den Austritt von Ammoniak in einer Fabrik für Babynahrung sind am Vormittag in Dietmannsried im Allgäu 13 Menschen verletzt worden. Die Betroffenen erlitten Atemwegsreizungen und Augenverletzungen. Wie es dazu kam, ist laut Polizei noch unklar. Und auch in Niederbayern ereignete sich am Vormittag ein schwerer Betriebsunfall. In Aldersbach entwich in einer Brauerei Salpetersäure, als ein Gabelstaplerfahrer ein Fass beschädigte. Drei Personen mussten leicht verletzt ins Krankenhaus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.01.2025 16:00 Uhr