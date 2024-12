13 Verletzte bei Brand in Münchner Seniorenheim

München: Nach Angaben der Einsatzkräfte ist der Brand in einem zentral gelegenen Münchner Seniorenheim seit dem Abend unter Kontrolle. 13 Menschen wurden verletzt, unter ihnen auch Pflegepersonal. Aus dem Vincentinum in der Nähe des Englischen Gartens wurden 60 Personen in Sicherheit gebracht. Einige wurden in ein nahe gelegenes Gebäude der Technischen Universität gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Mehrere Löschzüge waren im Einsatz. Der Brand brach im Dachstuhl aus. Der Grund ist derzeit nicht bekannt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.12.2024 21:30 Uhr