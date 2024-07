12.000 Frühaufsteher tanzen beim Kocherlball in München

München: Im Englischen Garten haben rund 12.000 Frühaufsteher beim traditionellen Kocherlball Landler, Zwiefachen und Polka getanzt. Die ersten Besucher kamen bereits vor Tagesanbruch, um sich zum Ballbeginn um 6 Uhr die besten Plätze zu sichern. Bei sommerlichem Wetter erschienen viele Tänzerinnen und Tänzer in Tracht, manche auch in historischen Uniformen. Einige trugen das Gewand der Hausangestellten, auf deren morgendliche Treffen der Kocherlball zurückgeht. Im 19. Jahrhundert hatten Hausbedienstete am Sonntag ihren einzigen freien Vormittag - und verabredeten sich frühmorgens im Englischen Garten zum Tanz. Zur 200-Jahr-Feier des Gartens im Jahr 1989 wurde der Brauch dann wiederbelebt. Seitdem treffen sich die Tänzerinnen und Tänzer immer am dritten Sonntag im Juli.

