10.000 Niederländer wollen zum Fan-Marsch in München

München: Vor dem EM-Achtelfinale Niederlande gegen Rumänien wollen sich heute mehr als 10.000 Anhänger der niederländischen Fußball-Nationalmannschaft zu einem Fan-Walk treffen. Die Oranje-Fans versammeln sich am Vormittag vor dem Olympia-Eissportzentrum und ziehen dann begleitet von zwei orange lackierten Fanbussen und einem DJ durch die Stadt. In der Fan-Zone im Olympiapark treffen sie dann die Rumänen zu einer gemeinsamen Feier. Das Spiel in der Fröttmaninger Arena beginnt um 18 Uhr. Die Münchner Polizei ist mit rund 2.000 Einsatzkräften im gesamten Stadtgebiet präsent. In der zweiten Achtelfinalbegegnung um 21 Uhr in Leipzig trifft Österreich auf die Türkei .

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.07.2024 09:15 Uhr