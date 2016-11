Weiterer Schritt Richtung WM Standesgemäßer Sieg gegen San Marino

Das DFB-Team hat seine Pflichtaufgabe in der WM-Qualifikation gegen San Marino erfüllt. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw gewann in Serravalle mit 8:0. Auffälligster Spieler war Debütant Serge Gnabry mit drei Toren.

Nach den Absagen zahlreicher Leistungsträger, darunter Kapitän Manuel Neuer und Jerome Boateng, hat Joachim Löw seine Startelf gegen die Nummer 201 der Weltrangliste kräftig durcheinander gewirbelt. Mit Serge Gnabry und Benjamin Henrichs standen zwei Debütanten im DFB-Dress in der Anfangsformation. Sami Khedira führte die Nationalelf als Kapitän aufs Feld und sorgte gleich für einen Auftakt nach Maß. In der 7. Minute brachte er das DFB-Team in Führung, zwei Minuten erzielte Gnabry mit seinem Treffer zum 2:0 sein erstes Länderspieltor. Jonas Hector erhöhte in der 32. Minute auf 3:0.

Traum-Einstand für Debütanten

Auch in der zweiten Halbzeit entwickelte sich gegen den Fußball-Zwerg San Marino der erwartete Einbahnstraßenfußball. Der Außenseiter kam nur sporadisch in die deutsche Hälfte. Neuer-Ersatz Marc-André ter Stegen verlebte einen ruhigen Abend. Ein aufregender Abend war es dagegen für Gnabry: Drei Tore erzielte der Debütant - das schaffte zuletzt Dieter Müller vor knapp 40 Jahren. Der Spieler von Werder Bremen traf zum 4:0 (58. Min.) und zum 6:0 (76.) und belohnte sich so für seine engagierte Leistung. Hector gelang ein Doppelpack: Der Kölner steuerte das fünfte Tor bei (65.). Das7:0 für das DFB-Team war ein Eigentor von Mattia Stefanelli. Fünf Minuten vor Schluss erhöhte Kevin Volland auf 8:0.