Dritter Sieg in der WM-Qualifikation Nordirland per Doppelschlag mit 2:0 besiegt

Joachim Löw setzte auch gegen Nordirland auf seine erfolgreiche Tschechien-Elf. Der Bundestrainer verzichtete anfangs auch darauf, Weltmeister Sami Khedira durch Rückkehrer Ilkay Gündogan zu ersetzen. Der zuvor leicht angeschlagene Abwehrchef Jerome Boateng war von Beginn an dabei wie auch Jonas Hector und Julian Draxler. Mario Götze agierte erneut im Sturmzentrum. Der allerdings traf erneut nicht, die entscheidenden Treffer gelangen Julian Draxler und Samy Khedira.

"Wir haben die Aufgaben erfüllt. Es war ein müheloser Sieg." Bundestrainer Joachim Löw

Kurze Geduldsprobe und Götzes erster Versuch

Nach rund drei Minuten musste Nordirlands Torhüter Michael McGovern erstmal ran und Mario Götzes Kopfstoß nach einer Flanke durch Thomas Müller abwehren. Schade, der Dortmunder Stürmer stand dabei komplett frei. In der Folge konnten die deutschen Inneverteidiger Mats Hummels und Boateng ihre Diagonalbälle wie erwartet nicht an den Mann bringen, weil die Gäste tief in der Abwehr standen. Über Umwege kamen aber die Bälle trotzdem zu Jonas Hector und Sami Ghedira, deren Schüsse geblockt wurden (10.) oder über den Kasten gingen.

Abwehrbollwerk per Doppelschlag geknackt

In der 13. Minute wurden die deutschen Angriffsbemühungen aber belohnt. Julian Draxler verwandelte zum 1:0-Führungstreffer. Nach einem weiteren gelungenen Zuspiel durch Müller traf der Wolfsburger aus 16 Metern von der halblinken Position ins linke Eck. Nur vier Minuten köpfte Mats Hummels auf Samy Khedira und der nickte zum 2:0 ein. Nach einer halben Stunde schaltete die deutsche Mannschaft einen Gang zurück. Dadurch taten sich gegen Ende der ersten Halbzeit sogar Lücken in Löws Hintermannschaft auf, die Manuel Neuer aber abwehren konnte. Ein Schuss von Thomas Müller landete zwar noch im Kasten - doch der Treffer zählte nicht, weil sein Flankengeber Jonas Hector bereits im Aus gestanden hatte. Und so ging es mit einem verdienten 2:0 in die Halbzeitpause.

"Ich denke, dass wir sehr konzentriert gespielt haben und sehr aggressiv gespielt haben." Samy Khedira

La-Ola-Welle trotz toreloser zweiter Hälfte

Eine Minute nach dem Wiederanpfiff brachte Löw Ilkay Gündogan ins Spiel, er ersetzte Mesut Özil. Die deutsche Mannschaft spielt weiter nach vorne und versuchte sich mit Fernschüssen. Die Zuschauer quittierten diese intensiven Bemühungen durch die La-Ola-Welle, obwohl bis zum Schlusspfiff kein weiterer Treffer gelang. In der 69. Minute durfte Boateng den Platz mit viel Applaus verlassen, für ihn kam Shkodran Mustafi. Zehn Minuten vor Abpfiff kam Kevin Volland für Hector. Die deutsche Elf hätte letztendlich durchaus den dritten Treffer verdient gehabt, aber gegen Spielende fehlte etwas der letzte Wille. Mussten sie auch nicht aufbringen, der Gegner war in sämtlichen Belangen ungefährlich.

"In der 2. Halbzeit haben wir es sehr kontrolliert gemacht und nichts mehr anbrennen lassen. Da hat vielleicht nur das dritte Tor gefehlt, um noch glücklicher zu sein." Mannschaftskapitän Manuel Neuer

Maximale Punktausbeute nach drei Qualifikationsspielen

Mit dem Sieg hat die deutsche Mannschaft auch die von Löw geforderten sechs Punkte aus den beiden Begegnungen gegen Tschechien und Nordirland geholt. Nach diesen Partien und dem Auftaktsieg gegen Norwegen ist die Mannschaft mit maximaler Punktausbeute auf dem besten Weg zu WM. Mit 8:0-Toren und neun Punkten führt die DFB-Auswahl ihre Gruppe vor dem Überraschungsteam aus Aserbaidschan (7 Punkte) und den Nordiren (4) souverän an. Ihre nächste Qualifikationspartie bestreitet die mannschaft am 11. November in San Marino. Vier Tage später schließt die deutsche Mannschaft ihr Länderspiel-Jahr mit dem Test gegen Italien in Mailand ab.