FC Bayern Frauen Trotz Kälte und Kunstrasen - Ziel ist das Viertelfinale

Die FCB-Frauen wollen in der Königsklasse Geschichte schreiben: "Wir wollen gewinnen und ins Viertelfinale einziehen,“ kündigt Sara Däbritz vor dem Duell gegen den FC Rossiyanka an.

Die Münchnerinnen wollen am Donnerstag den Sprung in die nächste Runde der Champions League perfekt machen. Bei Minusgraden treffen sie im Rodina Stadium von Khimki auf den FC Rossiyanka.

"Das wird eine spannende Reise. Wir wissen, dass uns andere Bedingungen erwarten", sagt Katharina Baunach. "Wir werden auf Kunstrasen spielen, es wird deutlich kälter sein als hier“, so die Mittelfeldspielerin, die "ein ganz anderes Spiel“ als beim 4:0 im Hinspiel erwartet. Denn "vor heimischem Publikum werden die Russinnen nochmal alles reinlegen,“ glaubt die 27-Jährige.

"Rossiyanka nicht unterschätzen"

Sara Däbritz

Auch Teamkollegin Nicole Rolser will die Gastgeber auf eigenem Platz nicht unterschätzen: "Wir nehmen die Russinnen sehr ernst", sagte die Stürmerin, die am vergangenen Sonntag den 1:0-Siegtreffer im Bundesliga-Topspiel gegen Frankfurt erzielte. "Sie hatten im Hinspiel gute Offensivaktionen. Man darf Rossiyanka nicht unterschätzen." Um sich auf die Bedingungen Vorort optimal vorzubereiten, reisten die Bayern-Frauen bereits am Dienstag an. "Jede von uns hat schon mal auf Kunstrasen gespielt“, sagt Sara Däbritz und rechnet immerhin nicht mit großen Anpassungsschwierigkeiten.

Lange Verletztenliste - Däbritz optimistisch

Trainer Thomas Wörle

Trainer Thomas Wörle fehlen verletzungsbedingt acht Spielerinnen. Däbritz sieht die ausgedünnte Personaldecke jedoch unproblematisch: "Gegen Frankfurt hat man gemerkt, dass uns in der zweiten Halbzeit etwas die Körner ausgegangen sind. Aber wir haben jetzt noch ein paar Tage Zeit, um zu regenerieren und topvorbereitet ins Spiel zu gehen.“

Der mitgereiste Kader:

Caroline Abbé, Katharina Baunach, Melanie Behringer, Holstad, Sara Däbritz, Lisa Evans, Faißt, Falknor, Korpela, Simone Laudehr, Gina Lewandowski, Leonie Maier, Vivianne Miedema, Nicole Rolser, Stefanie van der Gragt, Jacintha Weimar, Carina Wenninger, Wieder.