Vertragsverlängerung Franck Ribéry bleibt bis 2018 beim FC Bayern

Franck Ribéry hängt ein elftes Jahr beim FC Bayern dran: Der 33 Jahre alte Publikumsliebling verlängerte seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag beim deutschen Fußball-Meister bis zum 30. Juni 2018.

Ribéry wirbelt seit dem 1. Juli 2007 für den FC Bayern, absolvierte 333 Pflichtspiele, in denen er 108 Tore erzielte. Der Franzose gewann mit den Münchnern die Champions League, sechs Meisterschaften, fünf Pokalsiege, die Club-WM und den UEFA-Supercup. Der Flügelspieler wurde Deutschlands Fußballer des Jahres (2008) und auch Europas Fußballer des Jahres (2013).

"Dieser großartige Club und die Stadt sind meine Heimat geworden, sowohl sportlich als auch privat. Ich freue mich noch auf viele schöne Momente zusammen mit den Fans des FC Bayern und möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir auch in den kommenden eineinhalb Jahren erfolgreich sein werden." Franck Ribéry

Leistungsträger und Publikumsliebling

"Die großen Erfolge des FC Bayern in den vergangenen Jahren sind eng mit dem Namen Franck Ribéry verbunden. Er ist Leistungsträger und Publikumsliebling zugleich. Wir sind deshalb glücklich, dass wir den Vertrag mit Franck um ein weiteres Jahr verlängern konnten", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge über den in den vergangenen zwei Jahren wiederholt wegen Verletzungen pausierenden Franzosen.

Weitere Vertragsverlängerungen möglich

Die Personalie Arjen Robben könnten folgen. Der Holländer würde auch gerne in München bleiben. Robbens Vertrag läuft am Saisonende ebenso aus wie die Kontrakte von Xabi Alonso, Holger Badstuber, Kingsley Coman (ausgeliehen von Juventus Turin), Julian Green, Rafinha und Tom Starke. Auch die Verhandlungen um einen neuen Millionenvertrag mit Torjäger Robert Lewandowski gehen in die finale Phase.