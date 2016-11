Aufstiegskapitän gestorben FC Bayern trauert um Adi Kunstwadl

Er hinterlässt seine Frau Annemarie und zwei Kinder. Als 16-Jähriger war Kunstwadl 1956 an die Säbener Straße gewechselt. 1961 schaffte er den Sprung in die erste Mannschaft, die er 1965 als Kapitän in die Bundesliga führte. Gleich am ersten Spieltag in der Bundesliga kam es zum Stadtderby gegen den TSV 1860 München verletzte sich Kunstwadl am Knie. Er spielte aber weiter, da damals Auswechslungen nicht zulässig waren. Nach dieser schweren Knieverletzung konnte Kunstwadl nicht mehr an seine alten Leistungen anknüpfen.

Bis 1967 bei den Bayern

Insgesamt bestritt Kunstwadl 120 Partien bis 1967 für die erste Bayern-Mannschaft. Später versorgte der gelernte Metzger die Säbener Straße noch jahrelang mit Weißwürsten und bestritt über 400 Partien für die Ehrenliga-Mannschaft des FC Bayern.