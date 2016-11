Philipp Lahm Möglicher Abschied als Kapitän - Neuanfang als Sportvorstand!

Morgen wird Philipp Lahm 33. Schon länger wird spekuliert, dass der Bayern-Kapitän seine Karriere vor dem Vertragsende 2018 beenden könnte. Dass es mit jedem Jahr, dass er für den Rekordmeister in Bundesliga, Champions League und Pokal kämpft, kräftezehrender wird, spürt auch der Münchner Profi. "Ich werde meine Zukunft sicher nicht von gewonnenen Titeln am Saisonende abhängig machen, sondern in meinen Körper hineinfühlen und dann entscheiden, wie es weitergeht", sagte Lahm mit Blick auf die sportliche Zukunft. "Die Saison dauert noch sieben Monate, in denen viel passieren kann", so Lahm. "Ich will mich auf allerhöchstem Niveau messen können und den richtigen Zeitpunkt für mein Karriereende erkennen."

Lahm kann Sammer beerben

Nur von einem kurzen Gastspiel beim VfB Stuttgart (2003 -2005 ausgeliehen) unterbrochen, läuft Lahm immerhin seit zwei Jahrzehnten für die Bayern auf. Sollte er vom Fußball zum Funktionär wechseln, wird der Rekordmeister bei der Entscheidung sicher eine Rolle spielen. Bereits 2017 könnte er Sportvorstand werden und den zurückgetretenen Matthias Sammer beerben.

Die Stelle ist seit dessen Abschied unbesetzt. Und auf Vorstandsebene vertraut man schon länger auf die Meinung Lahms: "Ich würde in den letzten Jahren häufiger mal gefragt, wie ich Spieler einschätze." Auch der Abwehrprofi weiß um seine Qualitäten: "Ich bin sehr sehr lange hier und würde sagen, ich kenne den Verein sehr, sehr gut. Und auch die Vorstände wissen, dass ich ihnen da auch gerne meine Meinung sage."

Rummenigge und Hoeneß schätzen Lahm

Über eine Zukunft beim Branchenprimus wurde auch schon gesprochen. Mit Karl-Heinz Rummenigge habe er sich ausgetauscht, erklärte Lahm schon im September. "Ich habe immer gesagt, dass ich dem FC Bayern gern erhalten bleiben würde." Und nicht nur der Vorstandschef schätzt den Führungsspieler. Auch Uli Hoeneß, der in gut zwei Wochen wieder das Präsidentenamt des FC Bayern übernehmen wird, lobte unlängst dessen Entwicklung. Der langjährige FC-Bayern-Macher erkannte sogar "Parallelen zu meinen Anfängen als Manager".