Angstgegner Gladbach kommt Ancelotti warnt vor Schlendrian

Die Münchner Mini-Krise ist beendet, jetzt will der FC Bayern nachlegen: Nach dem 4:1 in der Champions League gegen Eindhoven soll gegen Borussia Mönchengladbach auch in der Liga wieder ein Erfolg her - doch die Fohlen sind nicht zu unterschätzen.