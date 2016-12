Bierofka mit erstem Sieg Glücklicher, aber wichtiger Löwen-Dreier

Der tief in der Krise steckende TSV 1860 München hat im zweiten Spiel unter Interimstrainer Daniel Bierofka den ersten Sieg geholt. Gegen Dynamo Dresden kamen die Löwen zu einem 1:0 (0:0).

Interimstrainer Daniel Bierofka forderte von seiner Mannschaft ein "Zeichen zu setzen". Die Unruhe im Verein und um Investor Hasan Ismaik sollten die Münchner Profis so gut es geht ausblenden und sich ganz auf ihre Arbeit auf dem Platz fokussieren. Im Training lag der Schwerpunkt auf Zweikampfaggressivität und Umschalten.

Die Übungen zahlten sich aus: Die Löwen präsentierten sich im Spiel gegen den seit sechs Spielen ungeschlagenen Aufsteiger Dynamo Dresden deutlich stabiler als zuletzt. Es war ein laufintensives und umkämpftes Duell, wobei die Dresdner offensiv das bessere Team waren. Dynamo war drauf und dran in Führung zu gehen - doch mitten in der großen Überlegenheit der Gäste kam das Tor für 1860 München: Levent Aycicek setzte sich gegen zwei Gegenspieler durch, und schoss aus 20 Metern. Dresdens Torwart Marvin Schwäbe war noch dran, aber der Ball ging ins Tor. Durch den Sieg haben die zuvor nur einmal in zehn Spielen siegreichen Münchner nun vorübergehend vier Punkte Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz.

1860 München - Dynamo Dresden 1:0 (0:0)

München: Ortega - Stojkovic, Uduokhai, Mauersberger, Maximilian Wittek - Liendl (80. Matmour), Bülow, Lacazette - Aigner (68. Claasen), Olic (63. Mölders), Aycicek

Trainer: Bierofka

Dresden: Schwäbe - Kreuzer, Jannik Müller, Ballas, Fabian Müller - Lambertz (59. Testroet), Hartmann, Aosman - Gogia, Kutschke, Berko (79. Hilßner)

Trainer: Neuhaus

Schiedsrichter: Sören Storks (Velen)

Tor: 1:0 Aycicek (89.)

Zuschauer: 43.400

Gelbe Karten: Mauersberger (7), Maximilian Wittek (6), Liendl, Bülow (2), Mölders (4) - Aosman (3)