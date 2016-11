Lizenzstreit beim TSV 1860 München Cassalette: "Ismaik lässt uns nicht hängen"

Laut "Süddeutscher Zeitung" geht es um mögliche Verletzungen bei Lizenzierungs-Auflagen und um die Umwandlung von Darlehen in Genussscheine. Wenn diese Umwandlung nicht vollzogen wird, erteilt die DFL eine Strafe wegen Verschlechterung des Eigenkapitals. Schon im letzten Jahr mussten die Löwen 750.000 Euro an die DFL zahlen, weil sich 1860-Investor Hasan Ismaik weigerte, Teile seiner Darlehen in Genussscheine umzuwandeln. Ismaik gab dazu gleich wieder ein Statement - wie so oft - auf Facebook ab:

"Es macht mich traurig, dass es beim TSV 1860 offenbar immer noch Personen gibt, die ganz bewusst Indiskretionen streuen, um unserem Verein zu schaden. Ich kann Euch beruhigen: Es wird weder eine Geldstrafe noch einen Punktabzug geben." Hasan Isamik auf Facebook

Noch mehr Anteile für den Jordanier?

Der Investor muss zur Sicherung der Spiellizenz laut "SZ" zudem wohl mehr zahlen als die 4,2 Millionen Euro des letzten Jahres. Dann kommt allerdings gleich das nächste Problem auf die Löwen zu: Zahlt Ismaik mehr, kann er als Gegenleistung weitere Anteile am Verein einfordern. Schon jetzt hält der Jordanier 60 Prozent der stimmberechtigten Anteile - trotz der 50+1-Regel. Nur wegen Vorschriften der DFL kann er sein Stimmrecht noch nicht voll ausüben. Doch die Regel ist umstritten, womöglich wird sie ganz gekippt. Dann hätte Ismaik die Mehrheit über den Verein - dem müsste allerdings noch die Mitgliederversammlung zustimmen.

Peter Cassalette: "Überhaupt keine Angst"

Gegenüber BR Sport zeigt sich Löwen-Präsident Peter Cassalette unbesorgt und ohne Angst vor Geldstrafe oder Punktabzug: "Man muss überhaupt keine Angst haben! Hasan hat ja auch schon auf den entsprechenden Artikel reagiert und erklärt, dass er seinen Verpflichtungen nachkommen wird. Alles andere wäre ja paradox. Man muss sich nur hier umsehen, wo neue Trainingsplätze entstanden sind."

Stichtag für die Umwandlung der Darlehen in Genussscheine ist der 31. Dezember - dann wird sich zeigen, ob Ismaik seine Verpflichtungen wirklich erfüllen wird.