Reformation 500 Ein Mann verändert die Welt

Er war in Nürnberg und Memmingen, in Lindau und Würzburg, in Augsburg und Coburg: Martin Luther. Innerhalb der heutigen Grenzen Bayerns macht sich der Film auf die Spurensuche und fragt: Wer war dieser junge Augustinermönch? [mehr - zum Artikel: Martin Luther in Bayern - Brandstifter wider Willen ]