Laktose-Intoleranz Nie wieder Kuhmilch?

Wer keinen Milchzucker verträgt, muss beim Einkaufen genau aufpassen - und vor allem genau hinsehen, was in den Lebensmitteln steckt. Denn die sogenannte Laktose ist nicht nur in Milch enthalten, sondern auch in vielen anderen Produkten: häufig in Wurst und Fertigprodukten, aber auch in Medikamenten. Konsequent alles zu meiden, was Milchzucker enthält, gilt daher als praktisch unmöglich.