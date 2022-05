Fruktose Gesundes Obst essen - und sich krank fühlen

Durch einen Selbsttest kann man grob abschätzen, ob man möglicherweise an einer Lebensmittel-Unverträglichkeit leidet. Trinken Sie einen halben Liter Apfelsaft, um zu sehen, wie sie auf Fruktose reagieren. Bei Symptomen wie Durchfall, Blähungen, Bauchkrämpfen oder gurgelnden Unterleibsgeräuschen ist der Verdacht naheliegend, dass man an einer Fruktose-Unverträglichkeit leidet. In dem Fall sollte man die Diagnose mittels Wasserstoffatemtest absichern lassen.

Atemluft

Die Atemluft gibt Aufschluss

Die im Dickdarm entstehenden Abbauprodukte der Fruktose fallen in hohen Konzentrationen an, werden dort teilweise in den Körper aufgenommen und über die Lunge abgeatmet. So ist Wasserstoff schon wenige Minuten, nachdem die Zersetzung begonnen hat, in der Atemluft nachweisbar. Steigt die Konzentration von Wasserstoff im Atem über einen bestimmten Grenzwert an, liegt eine Fruktose-Malabsorption vor.