Zöliakie ... aber bitte ohne Gluten!

Risiko Mangelernährung

Vor allem der Eisen- und Kalzium-Haushalt ist bei den Betroffenen gestört, das kann bei Kindern zu Wachstumsverzögerungen führen. Durch die zerstörte Dünndarmschleimhaut kann es zudem zu einem Mangel am Milchzuckerspalt-Enzym Laktase und in Folge zu einer Milchunverträglichkeit (Laktoseintoleranz) kommen.

Diagnose mithilfe einer Gewebeprobe

Lebenslange Diät unerlässlich

Warum manche Menschen allergisch auf Gluten reagieren, weiß man noch nicht, die Krankheit scheint aber vererblich zu sein. Betroffene müssen sich ein Leben lang glutenfrei ernähren, sonst drohen ernste Folgeerkrankungen, insbesondere Spätfolgen an anderen Organsystemen und Knochen, aber auch das Risiko für weitere Immunerkrankungen, wie Typ 1 Diabetes und Schilddrüsenerkrankungen . Daher sollten Zöliakie-Patienten die Diät nicht absetzen, auch wenn sie lange Jahre beschwerdefrei gelebt haben.

Glutenfreie Ernährung - heute kein Problem mehr

Auch wer nur unter mäßig ausgeprägter Zöliakie leidet, sollte vorsichtig sein. Untersuchungen haben ergeben, dass auch hier eine Beeinträchtigung der Gesundheit droht, wenn man glutenhaltige Nahrungsmittel nicht vom Speiseplan streicht. Mithilfe eines Ernährungsberaters können sich Betroffene einen ausgewogenen Diät-Plan zusammenstellen. Glutenfreie Spezialprodukte sind mit einer durchgestrichenen Ähre gekennzeichnet. Früher gab es diese Produkte fast nur in Reformhäusern, mittlerweile führen sie auch normale Supermärkte. Schwieriger ist es jedoch immer noch, glutenfreies Essen beim Metzger, in der Bäckerei, in der Kantine oder im Restaurant zu bekommen.